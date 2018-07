Cade col parapendio | 60enne in gravi condizioni a Modena

Tragedia a Laterina. Cade e parte colpo - muore 60enne : stava cacciando cinghiali : Incidente mortale per un cacciatore, Mauro Ceccherini: il 60enne sarebbe stato ucciso da un colpo del suo fucile partito, secondo i carabinieri, dal suo stesso fucile in seguito a una caduta in un terreno impervio.Continua a leggere

Cade un platano sul chiosco. Il gestore : «Avevamo avvertito che la pianta era pericolosa» : BOLOGNA - «Mi ha salvato il 'crack', l'ho sentito, ho guardato lassù e mi sono abbassato». Il signor Dino Testoni è ancora sotto choc mentre racconta di come in una frazione di secondo sia riuscito a ...

Sessantenne Cade col parapendio - è grave : MODENA Un Sessantenne di Lama Mocogno , Modena, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale della città emiliana, Baggiovara, a seguito di un grave incidente avuto con un parapendio intorno alle 13. ...

Tragedia di caccia : Cade e parte colpo - muore sessantenne : Tragedia di caccia a Laterina . Un uomo di sessanta anni ha perso la vita in un campo isolato dove si era recato per abbattere cinghiali . Si tratta, dicono i carabinieri, di un incidente: il ...

Sicilia - l'obbligo della raccolta differenziata. Il Tar boccia la deCadenza dei sindaci : I sindaci Siciliani non rischiano più la decadenza se non dovessero raggiungere il 30% di raccolta differenziata entro fine luglio. Il Tar Siciliano ha bloccato l'ordinanza del presidente della ...

Paraguay : media; Cade aereo ministro Agricoltura - tutti morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tour - Nibali Cade sull'Alpe d'Huez «Colpa di due moto della polizia» : Brutta caduta di Vincenzo Nibali nella salita finale della dodicesima tappa del Tour de France con arrivo sull'Alpe d'Huez. La dinamica non è ancora chiara, probabile che la causa sia da ricercarsi in ...

Ragazzino Cade dal balcone : è in coma farmacologico : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ragazzino cade dal balcone: è in ...

Getta il cane in mare con una pietra al collo : quello che acCade è incredibile. È successo in Italia - la storia ha fatto subito il giro del web : Ci sono storie che arrivano dritte al cuore. Questa rientra decisamente nella categoria. Prendete un cucciolo di cane e un giorno di follia del suo padrone. Poi metteteci tutti gli ingredienti di un thriller, con il cuore in gola, la paura e poi un finale del tutto inaspettato. In questo caso, però, il finale del thriller trasformatelo in quello di una bellissima favola Disney. Ed ecco qua che la magia è compiuta. Ma veniamo ai fatti e ...

Senza parole….acCade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli lega una pietra al collo e lo getta in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...

Tragedia al lago di Pilato - escursionista scivola e Cade in un dirupo dopo un volo di 60 metri : morto sul colpo : Un uomo di 55 anni è morto durante un'escursione al lago di Pilato. Lungo la strada che conduce al luogo molto amato dagli escursionisti, il 55enne sarebbe scivolato - per cause ancora da accertare - ed è morto dopo un volo di oltre 60 metri. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

Pierluigi Diaco - il giornalista Cade in scooter per colpa di una buca : 'E' ora di protestare sul serio' : E così Pierluigi Diaco, voce di Rtl e volto tv, anche lei è finito in una buca. 'È successo stamattina, ieri ndr, al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5 e 30 del mattino per ...

Ubriaco Cade sui binari con il treno in arrivo : poi avviene il miracolo : Le telecamere di sicurezza della stazione di Berala, a Sidney, hanno ripreso un salvataggio miracoloso. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza, cade sui binari ed inizia a camminare con difficoltà, mentre...

Sanità - il ministro Grillo a Castellammare : 'Organico carente - colpa del mondo acCademico' : ...a venire qua a Castellammare - ha detto il ministro - per capire cosa significa non avere specialisti per le aree delle emergenze e dell'anestesia e della radiologia e poi voglio vedere se il mondo ...