Caccia ai super dividendi dell' energia Così si evitano i rischi di Borsa e Btp

Superbike - Laguna Seca ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale : Melandri a Caccia della prima vittoria : Dopo i due podi ottenuti a Brno, il team Ducati si prepara all’ottavo appuntamento del Mondiale di Superbike in programma a Laguna Seca Archiviato con due podi il round di Brno (Repubblica Ceca), il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi a Laguna Seca (Stati Uniti) per l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2018. Sull’iconico tracciato californiano la Panigale R può vantare ben tre vittorie, tutte ...

NBA – Warriors - Draymond Green batte cassa a Caccia del supermax contract : ecco il ‘piano’ : Draymond Green in cerca di un sostanzioso rinnovo di contratto potrebbe rifiutare l’estensione con proposta dagli Warriors per puntare al supermax contract derivante da un award NBA Kevin Durant ha dominato i Playoff, Steph Curry é stato il motore in grado di far girare la squadra, Klay Thompson imprescindibile grazie al suo lavoro 3-and-D ma nella conquista dell’anello da parte degli Warriors non va dimenticato il ruolo di Draymond ...