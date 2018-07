C destra | Toti lancia ' Vivaio Liguria'

Centrodestra - Giovanni Toti : al via la prima riunione del movimento 'arancioni' : Tra gli interventi, quello di Paolo del Debbio dal titolo 'Nuovi orizzonti della politica tra etica ed economia', seguito da quello di Mario Giordano, 'Il populismo della Casta'. Michela Morizzo di ...

Ballottaggi - Toti esulta : i risultati ispirino il centrodestra : I risultati ottenuti al Ballottaggio nei comuni liguri e italiani evidenziano come sia stato premiato un centrodestra 'che sa guardare al futuro, con una coalizione forte e compatta' e che ha ...

Fi : Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Giovanni Toti e Mara Carfagna sul futuro di Forza Italia. “La fuga ci sarà se non arriveranno risposte -paventa il primo in un’intervista a ‘La Stampa’- Gli elettori e i dirigenti, lasciati senza progetti, senza nemmeno la possibilità di discuterne, è ovvio che tendano a essere attratti da suggestioni diverse. Ma io credo che dobbiamo smettere di preoccuparci della ...

Fi : Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra (2) : (AdnKronos) – “Se devo immaginare il centrodestra del futuro, continuo a pensare -prosegue la vicepresidente della Camera- alla felice intuizione di Silvio Berlusconi: una federazione di forze, diverse ma non incompatibili, plurale e a trazione moderata e liberale. Se poi vogliamo parlare di selezione della classe dirigente, ti ricordo che molti di noi sono stati cooptati da Silvio Berlusconi. Ma ritenerlo un peccato originale da cui ...

Toti (FI) : centrodestra in ottima salute : 20.21 "La coalizione di centrodestra in Italia si dimostra in ottima salute. Dove si presenta insieme vince o va ai ballottaggi, dove si divide viene penalizzata". Lo ha detto il consigliere politico di Forza Italia, Toti. "Il vero grande sconfitto di queste amministrative è il M5S. Si conferma un grande movimento di opinione a livello politico, ma a livello amministrativo gli elettori non lo considerano affidabile da consegnargli le chiavi di ...

Giovanni Toti : «Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni» : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

Giovanni Toti : 'Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni' : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

Nazi Italia : fair play e claque di centro-destra al dibattito tra Toti e Orlando sul libro di Berizzi foto : Per Toti, che utilizza la consueta tecnica del cerchiobottismo "è bene parlare di questi rischi ma non farne uno strumento di lotta politica né strumentalizzarli " ha aggiunto Toti " sia la sinistra ...