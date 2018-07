Bussetti firma decreto | stanziati 1 | 7 miliardi per la ricerca

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Quasi duein arrivo per gli enti diitaliani. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della, Marco, ha infattito ildi assegnazione del Fondo Ordinario (FOE), che prevede per il 2018 uno stanziamento di quasi 1,7(1.698.929.808 euro). Di questi, oltre 1 miliardo di euro (1.078.542.024) sarà destinato al funzionamento degli Enti e delle Istituzioni di(EPR), mentre altri 68 milioni serviranno, a partire da quest'anno, alla stabilizzazione del personale degli stessi Epr.Alla quota ordinaria si affiancano inoltre le risorse per le progettualità di carattere straordinario (36.125.000 euro) e quelle per le progettualità a valenza internazionale, che ammontano a quasi 530 milioni (529.691.000 euro). Altri 24 milioni di euro saranno destinati a progetti di particolare interesse strategico per il ...