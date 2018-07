' Bufala news' | le parole del presidente del Consorzio

Bufala RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Fake news - social network non più credibili : “L’87% degli italiani non si fida e dice di non saper riconoscere una Bufala” : Gli italiani non si fidano più dei social e non sono in grado di distinguere sul web una bufala da una notizia affidabile: a dirlo è oltre l’87% delle persone intervistate nel rapporto Infosfera, realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell’Università Suor Orsola Benincasa, guidato da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi di mercato, ed Eugenio Iorio, docente di social media ...

Saviano furioso per le fake news contro di lui : chiuso l’account Fb ‘Bufalaro’ : “Sinceramente preferisco salvare i rifugiati e i miei fratelli clandestini, che aiutare qualche terremotato italiano piagnucolone e viziato”. Sarebbe questa la frase che Roberto Saviano [VIDEO]avrebbe pronunciato il 3 giugno scorso, ospite della trasmissione di Rai1 Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. O, almeno, è quello che una sedicente Lara Pedroni sostiene in un post pubblicato su Facebook, poi condiviso su diverse pagine facenti ...

Bufala su Saviano : “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”/ Video - la fake news é virale : mai detto : Bufala su Saviano: “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”. Video, la fake news fa il giro del web e viene condivisa svariate volte sui social network, ma è un falso(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Fake news : studio - 82% italiani non riconosce una Bufala sul web : Altinier e Pira 'I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli anticorpi alle Fake news che quotidianamente coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che non si placa come conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge sempre con maggior forza: le ...

India - massacrati e uccisi per fake news su WhatsApp/ Video - “bambini rapiti” : Bufala provoca ondata omicidi : India, massacrati e uccisi per delle fake news circolate su WhatsApp: cosa sta succedendo in alcuni stati Indiani, il Video choc. "Bambini rapiti": bufala provoca ondate di omicidi(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:10:00 GMT)

"La Xylella è una Bufala" - Grillo fa infuriare la Puglia. Il commissario Ue : "Basta fake news" : "La malattia degli ulivi è stata fabbricata ad arte dalla destra alla sinistra": è il contenuto del post sul blog del leader pentastellato che attacca anche Natalia Aspesi. I consiglieri regionali vogliono denunciarlo

Renzi e la Bufala sul fratello : “Ex portaborse? Fa il medico”/ “Fake news stupida e assurda da 40mila like” : Renzi e la bufala sul fratello: “Ex portaborse? Fa il medico”. E poi spiega: “Fake news su pagina che tifa Lega e Salvini”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario del Pd(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:09:00 GMT)

“Foto del bambino migrante morto è fake news” - ma è Bufala/ Lite Olivieri Toscani a Uno Mattina : “Mostratela!” : “La foto del bambino migrante morto è falsa”, ma è una fake news. La nuova bufala complottista e negazionista: le immagini, infatti, sono drammatiche e reali. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Victoria Adams e David Beckham divorziano? / La Bufala impazza sui social! Un portavoce : "Solo fake news" : Victoria Adams e David Beckham divorziano: è questa la fake news che si è diffusa sui social nei giorni scorsi. La bufala, condivisa su Twitter, è stata successivamente smentita da...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:51:00 GMT)