Brucia la California | 36mila ettari di terreno distrutti | almeno 7 morti

La California continua a Bruciare : le immagini dalla cittadina ridotta in cenere. Sei morti - un arresto e stato d’emergenza : Sono salite a sei le vittime dopo gli incendi che stanno colpendo la California in questi giorni. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato d’emergenza. Nel video, le immagini di Keswick, una cittadina devastata dalle fiamme nella contea di Shasta. L'articolo La California continua a bruciare: le immagini dalla cittadina ridotta in cenere. Sei morti, ...