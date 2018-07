Briga | “Che Cosa Ci Siamo Fatti” è il nuovo singolo

domanipress

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il brano è tratto daCi(Honiro Label/Sony Music) ilprogetto discografico di inediti diche segna il cambiamento nel percorso artistico del cantautore romano. E’ il pezzo del disco che suona più moderno. DOPO DI NOI, NEMMENO IL CIELO è la sintesi ben riuscita tra il pop e il rap, tra strofe ritmate e serrate ai ritornelli cantati, genere che contraddistinguee che lo rende padrone del cross-over, come già successo con le hit ‘Sei di Mattina’, ‘L’Amore è Qua’ o ‘Come un Tuono’. La produzione di questo brano è di Yoshimitsu e Manusso, produttori musicali dell’ambiente Hip-Hop: Quanta arroganza nello sguardo mio/ Solo per fingere che è tutto ok/ Mi dici: ‘prima conta fino a 10’ / Ma se m’impegno, a stento arrivo a 6/ Mi sono spinto oltre l’istinto/ Per darti ciò che desidero/ E mi distinguo da un animale Perché so di essere ...