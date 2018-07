ilfattoquotidiano

: Sono state sospese le ricerche per trovare Iushra, la ragazzina di 12 anni affetta da autismo scomparsa dodici gior… - italianaradio1 : Sono state sospese le ricerche per trovare Iushra, la ragazzina di 12 anni affetta da autismo scomparsa dodici gior… - italianaradio1 : Brescia, sospese le ricerche della dodicenne scomparsa. Rimarrà un presidio per segnalazioni - Cascavel47 : Brescia, sospese le ricerche della dodicenne scomparsa. Rimarrà un presidio per segnalazioni -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sono stateleper trovare Iushra, la ragazzina di 12 anni affetta da autismododici giorni fa sull’altopiano di Cariadeghe a Serle, nelno. Domenica sera è arrivato lo stopprefettura, maunfisso in quota per raccogliere eventuali segnalazioni da parte di escursionisti e turisti di passaggio. Lail 19 luglio mentre stava facendo una gita con altri ragazzi disabili e con gli operatorifondazione Fobap. Dopo la segnalazione lenon si sono mai interrotte e hanno coinvolto in totale 1.500 operatori tra cui forze dell’ordine, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e cittadini volontari. Negli ultimi giorni 80 operatori avevano ispezionato pezzo per pezzo la zona in cui la piccola è stata vista l’ultima volta. “Non siamo stati fortunati, per la morfologia del territorio e ...