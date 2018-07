Brad Pitt ha sempre copiato i look delle fidanzate e queste foto lo

Angelina Jolie e Kate Middleton/ Perdonare Brad Pitt? La Duchessa non ha dubbi nelle "chiacchiere tra donne" : Angelina Jolie e Kate Middleton hanno qualcosa in comune? A quanto pare, in una chiacchierata tra donne la Duchessa avrebbe spinto l'attrice a Perdonare Brad Pitt(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood/ Foto - Di Caprio - Brad Pitt e Tarantino negli anni '60 : Once Upon a Time in Hollywood, le prime Foto dal set: un trio d'eccezione formato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Quentin Tarantino per un tuffo negli anni '60.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:13:00 GMT)

«Quando Brad Pitt e Leonardo DiCaprio rifiutarono Brokeback Mountain» : Saranno insieme in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, ma avrebbero potuto incontrarsi già nel 2005 fra i pascoli di Brokeback Mountain, i cappelli da cowboy e i baci caldi d’estate. Il destino, però, ha voluto diversamente, perché né Brad Pitt né Leonardo DiCaprio accettarono i ruoli di Ennis e Jack, protagonisti di uno dei film più iconici degli anni Duemila. A rivelarlo, a tredici anni di distanza, è il regista Gus Van ...

Leonardo di Caprio e Brad Pitt rifiutano di interpretare "I segreti di Brokeback Mountain" : Grande delusione quella del regista Van Sant che, dopo aver proposto ad alcuni grandi attori di interpretare il ruolo dei protagonisti gay del film I segreti di Brokeback Mountain, si è visto sbattere le porte in faccia.Da Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, passando per Matt Damon e Ryan Phillippe, nessuno si è mostrato interessato. La trama del film è incentrata sul rapporto amoroso tra due cowoboy. A fare da sfondo sono le ...

Brad Pitt e quella promessa non mantenuta sull'uragano Katrina : Nessuno si aspettava un comportamento del genere da parte di Brad Pitt . L'attore che si è sempre prodigato per gli aiuti umanitari, da qualche giorno, è nell'occhio del ciclone per alcune critiche ...

Da Brad Pitt a Julianne Moore - ecco le star da Oscar che hanno debuttato nelle soap opera : La vincitrice premio Oscar per "Still Alice" , Julianne Moore, ha interpretato il ruolo di due sorellastre, Frannie e Sabrina Hughes , nella soap "Così gira il mondo" di Irma Phillips, per la quale ...

Once Upon a Time in Hollywood : la prima foto ufficiale di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt : I protagonisti di "Once Upon a Time in Hollywood" , film che dal titolo sembra essere un chiaro omaggio al cinema di Sergio Leone, saranno un attore televisivo , che cerca di farsi spazio nel mondo del cinema, e il suo stuntman. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Sullo sfondo la tragedia di Bel Air con Margot Robbie nel ruolo di ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney : i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti Foto : Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney: i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti , Da Velvetcoke Instagram,

OCEAN THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi - 20 giugno 2018) : OCEAN THIRTEEN, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:24:00 GMT)

Perché Maddox può scegliere di non vedere Brad Pitt? : A quasi due anni dall’annuncio di divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora trovato l’equilibrio. Almeno per quel che riguarda il tema definito da entrambi il più importante: la custodia dei figli. Che nel loro caso sono sei: Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13 anni, Shiloh, 12, e i gemelli Vivienne e Knox, di 9 anni. Dal settembre 2016, la piccola tribù vive con la mamma – in questi ultimi mesi a Londra dove ...

Angelina Jolie - a rischio la custodia dei figli : più tempo con Brad Pitt : La gestione dei sei figli, Maddox, 16 anni, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12, e i gemelli Vivienne e Knox, 9, sta rendendo sempre più complicato

Divorzio Angelina Jolie e Brad Pitt : nuovo accordo per affidamento dei figli : Ultimatum per Angelina Jolie direttamente dal tribunale di Los Angeles: o favorisce il rapporto tra Brad Pitt e i loro 6 figli oppure rischia di perdere la custodia esclusiva. La vicenda legata al Divorzio tra le due star di Hollywood va avanti ormai da due anni e si arricchisce ora di un nuovo capitolo. A diffondere la notizia è il magazine People che pubblica un documento nel quale si legge: “E’ fondamentale che ciascuno dei sei ...

Angelina Jolie dovrà mostrare i figli a Brad Pitt : Angelina Jolie ha ricevuto nuove indicazioni dal tribunale circa la custodia dei suoi sei figli . Ai ragazzi dovrà essere consentito di vedere e sentire il padre Brad Pitt per tutta l'estate. La ...