motorinolimits

: Bottas smorza i toni sullo “scudiero” - BarbaraPremoli : Bottas smorza i toni sullo “scudiero” - MotoriNoLimits : Bottas smorza i toni sullo “scudiero” -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Valtteridopo aver reagito duramente alla definizione di Toto Wolff secondo cui sarebbe lo scudiero di Lewis Hamilton. “Primo, scudiero è un termine sbagliato“, ha dettoall’emittente MTV. “Secondo, non vedo niente di positivo in questa gara. Parlerò con Wolff per la definizione di ‘scudiero’“. Wolff ha risposto dicendo che … L'articolo“scudiero” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.