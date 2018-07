Borsa | Europa debole | attesa fiducia Ue

Borsa : Europa positiva - a Milano vendite su Fca e Ferrari : In evidenza Telecom, bene anche le banche , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 27 lug - Chiusura positiva per le Borse europee, nel giorno in cui e' emerso che l'economia americana procede a passo di carica. Nel secondo trimestre 2018 il prodotto interno lordo Usa e' salito del 4,1%, allungando il passo rispetto al +2,1% registrato nei primi tre mesi dell'anno.

Borsa : Europa positiva attende pil Usa : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Esordio positivo per le Borse europee ma senza particolari spunti nell'ultimo giorno di scambi della settimana: Londra guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,08%, Francoforte lo 0,28%. ...

Borsa : Europa sale con titoli auto : ANSA, - MILANO, 26 LUG - Borse europee positive dopo l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ue che ha escluso tariffe doganali sulle auto europee importate negli Usa. Francoforte , +1%, è la migliore ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano, 24 LUG - Si confermano positive le Borse europee a metà seduta dopo gli indici Markit che misurano la fiducia in Francia, Germania e nell'Ue migliori delle stime. In rialzo anche i ...

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -0 - 3% : ANSA, - MILANO, 23 LUG - Seduta debole per le piazze azionarie in Europa. Londra ha chiuso in calo dello 0,3%, Parigi dello 0,37%, Francoforte ha contenuto il calo allo 0,10 per cento. Madrid ha ...

Fca : lascia Altavilla - responsabile Europa Titolo giù anche alla Borsa di New York : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Fca : lascia Altavilla - responsabile per Europa. Titolo giù in Borsa | : La notizia è stata confermata dall'azienda: il manager andrà via a fine agosto. Già al lavoro il nuovo ad Mike Manley, che assume anche interim della zona Emea. Grande Stevens su Marchionne: "Tradito ...

Fca : lascia Altavilla - responsabile Europa In Borsa apertura difficile - poi risale : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era considerato uno dei nomi per la successione a Marchionne

Fca Europa - Altavilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Fca Europa - Altavilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Fca - lascia Altavilla - responsabile Europa In Borsa apertura difficile - poi risale : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era considerato uno dei nomi per la successione a Marchionne

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Borsa : Europa - finale debole - Milano -0 - 5 : ANSA, - Milano, 19 LUG - Europa debole nel finale, con Milano , -0,5%, Madrid , -0,4%, e Parigi , -0,59%, meno penalizzate di Francoforte , -0,72%, ma indietro rispetto a Londra , +0,05%, , mentre gli ...

Borsa : Europa negativa con Wall Street : ANSA, - MILANO, 19 LUG - Si mantengono deboli le principali borse europee dopo l'avvio negativo di Wall Street nonostante il dato favorevole sulle richieste di sussidi di disoccupazione ed il rialzo ...