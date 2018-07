Borsa | De Benedetti maglia nera Ecco i mali oscuri di Sogefi e Gedi

affaritaliani

(Di lunedì 30 luglio 2018) In questa estate 2018 l'ingegner Carlo Dee suo figlio Rodolfo hanno un motivo per essere soddisfatti (Kos) ma almeno due problemi ancora da risolvere (). Se la società di componentistica meccanica soffre l'andamento avverso dei cambi e il rincaro dei costi dell'acciaio, risentendo così dei dazi di Trump, il gruppo editoriale regista qualche leggero miglioramento nel secondo trimestre dell'anno, ma non riesce ancora a invertire la tendenza negativa di fatturato e margini complice la debolezza del mercato editoriale italiano. Così i titoli proseguono la loro discesa in, dove da inizio annoha già visto dimezzata la sua capitalizzazione,poco meno. Segui su affaritaliani.it