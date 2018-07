Borsa | Asia in calo | Tokyo -0 | 74%

Borsa : Asia a diverse velocità - Tokyo su : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Mercati Asiatici a differenti velocità, con l'Australia in ascesa mentre gli altri hanno performance più tiepide che riflettono l'andamento misto degli indici azionari ...

Borsa : Asia in rosso con timori dazi : ANSA, - MILANO, 19 LUG - Le Borse Asiatiche archiviano la spinta propulsiva arrivata dal presidente della Fed americana e chiudono la seduta in rosso. Tra gli investitori tornano i timori di un ...

Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia : Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA sminuendo l'impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse. L'...

Borsa : Asia poco mossa - Tokyo +0 - 25% : ANSA, - MILANO, 10 LUG - Borse Asiatiche poco mosse, sull'onda lunga della trattativa sui dazi tra Usa e Cina e dopo gli episodi di maltempo che hanno colpito il Giappone. Tokyo ha guadagnato lo 0,25%,...

Borsa : Asia chiude in rialzo : ANSA, - MILANO, 9 LUG - Le Borse Asiatiche chiudono in positivo la prima seduta della settimana, dopo i dati positivi del mercato del lavoro Usa. Gli investitori approfittano dei recenti ribassi per ...

Borsa : Asia ai minimi 9 mesi - guarda a Usa : ANSA, - MILANO, 5 LUG - Le borse Asiatiche scivolano al livello più basso in nove mesi, in vista dell'attuazione venerdì delle restrizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tokyo ha perso lo 0,78%, ...

Borsa : Asia in calo con tranche dazi : ANSA, - MILANO, 4 LUG - L'avvicinarsi dell'entrata in vigore della prima tranche di dazi americani sull'import cinese, prevista per venerdì, non aiuta i mercati, che oggi dovranno anche fare a meno ...

Borsa di Tokyo chiude debole. Asia incerta su timori commercio : TeleBorsa, - Giornata incerta per i mercati Asiatici, compresa la Borsa giapponese , che si è mossa fra alti e bassi, chiudendo poi all'insegna della cautela. A pesare sui mercati, anche Wall Street ...

Borsa : Asia in rosso - si temono dazi : ANSA, - MILANO, 3 LUG - Le Borse Asiatiche chiudono ancora una volta in rosso con i listini che mostrano nervosismo per i dazi imposti dagli Stati Uniti. Le tensioni commerciali restano al centro dell'...

Borsa : Asia in calo - pesa arrivo dazi : ANSA, - MILANO, 2 LUG - Borse Asiatiche in rosso nella prima seduta della settimana. Sui mercati pesano le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e l'entrata in vigore, nei prossimi giorni, dei ...

Mercati asiatici euforici grazie all'apertura della Cina. Borsa Tokyo più prudente : TeleBorsa, - Le borse asiatiche chiudono la seduta discreta , accogliendo con molta euforia la decisione della Cina di allentare le restrizioni agli investimenti esteri nel Paese, mentre la Borsa di ...