BONUCCI ALLA JUVENTUS | HIGUAIN TRA MILAN E CHELSEA Summit tra il fratello del

Milan - il retroscena su BONUCCI ALLA Juve : già a dicembre... : Il rapporto tra il Milan e Leonardo Bonucci è al capolinea. Già a fine dicembre scorso, scrive La Gazzetta dello Sport , il difensore sentiva puzza di bruciato sul fronte societario, poi ha resistito per giocarsela fino in fondo. Ma quando la dirigenza cinese ha fatto spazio a Elliott non sono state fatte ...

Torricelli : 'BONUCCI minestra riscaldata - non serve alla Juve' : Con l'arrivo del numero uno al mondo l'asticella si alza di molto e la Juventus - conclude Torricelli - sarà una delle favorite per la Champions, per arrivare almeno tra le prime quattro'., in ...

BONUCCI nel limbo : alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato : Le parole di Marotta e quelle di Leonardo hanno isolato il difensore, che non prende in considerazione l'opzione estero

LIVE BONUCCI ALLA Juventus - Marotta chiude al ritorno : tattica o verità? Leonardo : 'Deve convenire a tutti' : Bonucci-Juventus, la cronaca di mercoledì 25 luglio 23:20, Marotta esce allo scoperto su Bonucci . L'ad della Juve, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sportitalia delle ultime dinamiche di ...

BONUCCI ALLA Juventus? Il commento di Insigne sorprende tutti : Sono ore calde per il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci. Sorpreso della trattativa l’attaccante del Napoli Insigne intervistato da ‘Premium Sport’: “Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene. Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene. Ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole “. LEGGI ...

BONUCCI torna alla Juve? Si va verso la fumata bianca : gli ultimi aggiornamenti : Si avvicina il ritorno del difensore classe '87 a Torino. Non c'è ancora accordo però fra Juve e Milan, con i rossoneri che chiedono in cambio Caldara, blindato dai bianconeri