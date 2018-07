Bologna | Mattiello | “felice di essere qui”

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : firma Mattiello : Bologna - Pippo Inzaghi abbraccia Federico Mattiello , difensore dell' Atalanta che ha giocato l'ultima stagione nella Spal. Il suo passaggio a Bologna è ufficiale con la formula del prestito con ...

Napoli : Tonelli prende tempo con il Bologna - vicinissimo a Mattiello : Bologna: in difesa obiettivo Tonelli , per ora intende restare a Napoli,, in stand by Pinato , Venezia, a centrocampo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , vicinissimo Mattiello , Atalanta, su cui la Juve conserverà comunque una sorta di prelazione.

Calciomercato - Bologna-Mattiello : fatta. All'Atalanta 3 - 8 milioni : BOLOGNA - E alla fine: Mattiello . Trattativa chiusa, il Bologna ha scelto il 23enne, li ha compiuti il 14 luglio, esterno dell' Atalanta , reduce da un campionato con la Spal. Oggi verrà data l'...

Atalanta su Bonifazi : Mattiello o Rispoli per il Bologna : In partenza Mattiello , che sta per tornare alla Juventus per poi essere girato a un'altra squadra: sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Bologna ci pensa in alternativa a Rispoli , Palermo,.