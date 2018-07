Bode Miller | la moglie racconta l' incubo | ' Vidi mia figlia di 19 mesi galleggiare in

«Ho visto il corpo mia figlia galleggiare in piscina» - le parole choc della moglie di Bode Miller sulla morte della figlia : ... @MillerBode, in data: Giu 11, 2018 at 4:07 PDT Una tragedia che lei stessa sui social definì un 'assassinio silenzioso' e che ora si auguri non capiti più a nessun'altra famiglia al mondo di provare ...

La moglie di Bode Miller racconta il tragico giorno in cui vide la figlia "galleggiare in piscina" : I coniugi Miller erano a casa dei vicini quando si accorsero che la porta era aperta. A quel punto Morgan ebbe un "tuffo al cuore", ha raccontato nell'intervista a Today, il programma della Nbc. L'ex campione di sci Bode Miller e sua moglie hanno parlato per la prima volta in pubblico dell'annegamento della loro Emiline Gier, di 19 mesi.La donna ha raccontato i dettagli di quel tragico giorno. La coppia si trovava a casa dei vicini per una festa ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

La moglie di Bode Miller dopo la tragedia : «Nessun altro genitore dovrebbe provare il nostro dolore» : «Prego perché nessun altro genitore al mondo possa provare questo dolore». A poco più di un mese dal tragico incidente in cui ha perso la vita la loro figlia più piccola, Emeline Grier, di appena 19 mesi, Morgan Beck, moglie dello sciatore americano Bode Miller, ha un messaggio importante. La 31enne è pronta a fare di tutto affinché la prevenzione dell’annegamento infantile diventi uno dei temi più discussi e sentiti. Il 12 giugno scorso ...

