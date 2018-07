Bimba abusata da sacerdote | disposto l’allontamento dalla famiglia della vittima e di due

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) È stata allontanata, e insieme a lei i due fratelli, anche loro minori, la bambina di 10 anni, che la sera di lunedì scorso a Calenzano (Firenze) è stata trovata in un’auto con don Paolo Glaentzer, il parroco settantenne che per questo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Lo hala Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze e il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri e dai servizi sociali del Comune di Calenzano ai genitoribambina. I tre figli sono stati accompagnati in una struttura protetta. Da gennaio la procura minorile aveva iniziato l’iter per l’allontanamento dei tre figli minoricoppia, mentre il quarto figlio è ormai maggiorenne. Già nel 2013 i figli erano stato tolti ai coniugi che però avevano vinto il ricorso nel 2016 ed erano riusciti a ottenere il ...