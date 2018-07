Biblioteca Nazionale | il Consiglio comunale approva all' unanimità risoluzione per salvarla

Firenze - rischio chiusura per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Bonisoli : “Necessarie nuove assunzioni” : La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rischia di chiudere per carenza di personale e di risorse adeguate alla sua funzione. A lanciare l’allarme destoinato al ministro dei Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli è l’Associazione dei Lettori . Il manifesto, creato da Natalia Piombino, è stato controfirmato da 90 intellettuali italiani e stranieri. “La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e ...

A Firenze la Biblioteca Nazionale rischia la chiusura per mancanza di personale : Più di 90 intellettuali firmano l'appello per salvare la Biblioteca Nazionale di Firenze che rischia la chiusura per mancanza di personale. Solo l'altro ieri il ministro Bonisoli ha dichiarato che entro il 2019 sarà indetto un concorso per l'assunzione di 2000 persone. Intanto, da Salvatore Settis a Massimo Bray, gli intellettuali protestano: "Restano solo 10 funzionari quando l'organico ne prevede 42".Continua a leggere

Appello internazionale al ministro Bonisoli per la Biblioteca Nazionale di Firenze : La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e tutti i cittadini che nella cultura individuano uno degli elementi fondanti della nostra democrazia. Apprezziamo molto l'impegno da ...

Biblioteca Nazionale di Firenze : Comunicato Congiunto CGIL-Assolettori BNCF : ... governo o partito ce li darà per generosità, attenzione o visione politica : è tempo di passare dalla resilienza alla resistenza, in nome di qualcosa di bello e di buono da difendere e consegnare a ...

Maltempo : infiltrazioni alla Biblioteca Nazionale di Firenze : Bomba d’acqua su Firenze e l’umidità si infiltra nella biblioteca nazionale, come era già avvenuto nei primi giorni di maggio. Ad essere colpita, stavolta, la sala cataloghi, dove fortunatamente non sono accolti libri: “un gruppo di addetti è già intervenuto per asciugare i cataloghi bagnati dall’acqua entrata attraverso il lucernario, uno di quelli che non è stato ancora sottoposto ad intervento di adeguamento, e nessun ...