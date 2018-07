Bernard al Milan Ultime notizie | incontro con gli agenti | ma c' è la concorrenza del

Milan - Bernard è ad un passo : l’agente in sede per i dettagli contrattuali : Bernard potrebbe essere il prossimo colpo in casa Milan, l’agente del calciatore è giunto in sede per discutere dei dettagli del contratto Milan, ad un passo da Bernard, un grande colpo a parametro zero. Il calciatore, svincolatosi l’anno scorso dallo Shakhtar, potrebbe dare una grossa mano a Gattuso. Si tratta di un esterno abile nel saltare l’uomo, capace di giocare su entrambe le fasce, un calciatore che mancava nella ...