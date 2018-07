ilmessaggero

: RT @Miti_Vigliero: Berlusconi: la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le Regioni - discordoconme : RT @Miti_Vigliero: Berlusconi: la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le Regioni - lextresabogados : Berlusconi: la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le Regioni - ranocchia3 : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi: la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le Regioni -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Salta Foa e salta ciò che rimaneva del centrodestra. Game over. O, parafrasando uno dei due contraenti, finita la pacchia per l'elettore di centrodestra che per anni ha votato senza distinguere tra ...