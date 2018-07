Berlusconi in ospedale per controlli : Si trova all' ospedale San Raffaele di Milano per una serie di esami il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi . A quanto apprende l'AdnKronos, starà nella struttura sanitaria milanese per un paio ...

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano/ Ultime notizie : controlli di routine al San Raffaele? : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano: controlli di routine al San Raffaele per l'ex premier dopo l'intervento al cuore? Le Ultime notizie sul leader di Forza Italia(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Berlusconi in ospedale per controlli : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di esami il leader di Forza Italia, . A quanto apprende l’AdnKronos, starà nella struttura sanitaria milanese per un paio di giorni per completarli. Si tratterebbe di controlli per monitorare il suo stato di salute, dopo l’intervento a cuore aperto a cui è stato sottoposto nel giugno 2016 per la sostituzione della valvola aortica ...