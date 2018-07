Benigni | l' ambulanza lo trasporta dentro l' aereo ed è polemica | ' Trattamento di

Benigni - l'ambulanza lo porta dentro l'aereo. Bufera politica : «Trattamento di favore» : ' Roberto Benigni trattato come un paziente privilegiato ' dice Marco Tedde, consigliere regionale di Forza Italia : non si placano le polemiche in Sardegna dopo che l'attore premio Oscar ha lasciato ...

Benigni dimesso dall'ospedale. L'ambulanza lo porta dentro all'Air Jet : Roberto Benigni è arrivato a Milano, dove è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Raffaele per continuare le cure dopo la caduta avvenuta in mare. Il comico si trovava a bordo di un gommone durante una gita in barca a La Maddalena quando un'onda anomala lo ha investito, facendolo cadere. I compagni di viaggio lo avevano immediatamente a riva, dove era stato preso in carico dal 118 che lo aveva portato all'ospedale di Sassari.Da qui, ...

