Bayern Monaco | Rummenigge allo scoperto | “Boateng ha chiesto la cessione”

Inter su Vidal : ecco la richiesta del Bayern Monaco : Arturo Vidal è affascinato dall'idea di ritrovare la Serie A, il contratto con il Bayern scade nel 2019, i tedeschi non lo blindano ma - scrive La Gazzetta dello Sport - per favorire la sua cessione dovrebbero abbassare le pretese che oggi sono pari a 30 milioni di euro. L'Inter resta vigile e per il momento aspetta uno sconto.

Inter - spalanca le orecchie : “Vidal via dal Bayern Monaco - questione di ore” : Il futuro di Arturo Vidal al Bayern Monaco sembra essere segnato, sarà addio per il centrocampista cileno, adesso l’Inter sogna Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato del futuro di Arturo Vidal, uno dei calciatori simbolo della sua Nazionale. Il centrocampista del Bayern Monaco, vuole rilanciarsi dopo un’annata opaca ed a quanto pare lo farà lontano dalla Germania: “Ne abbiamo discusso, mi auguro che sia la cosa migliore ...

International Champions Cup - primo sorriso per il Manchester City : steso in rimonta il Bayern Monaco : Il doppio vantaggio iniziale non basta al Bayern Monaco, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato nella ripresa Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l’International Champions Cup giocata all’Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo. (ADNKRONOS)L'articolo ...

Dalla guerra in Liberia al Bayern Monaco. La favola di Alphonso Davies : Questo giro del mondo nasconde però molta sofferenza. Sua mamma Victoria lo ha raccontato ai media canadesi dopo la chiusura dell'affare con il Bayern Monaco: 'Oggi siamo qui, abbiamo tutto quel che ...

Bayern Monaco Manchester City/ Streaming video - diretta tv : probabili formazioni - quote - orario risultato live

Vrsaljko vuole l'Inter - ha detto di no a Napoli e Bayern Monaco : In casa Inter si punta a concludere la sessione estiva di Calciomercato con le due pedine che mancano per completare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Quest'ultimo ieri, all'uscita da un noto ristorante di Milano dopo una cena con i dirigenti, ha rilasciato alcune battute ai microfoni dei cronisti, sottolineando l'importanza di avere ventitré elementi a disposizione in vista della nuova stagione, anche alla luce ...

Dal campo profughi alla Bundesliga : il Bayern Monaco acquista Davies : ROMA - Dal campo profughi in Ghana in cui nacque nel 2000 dopo che i suoi genitori erano fuggiti per salvarsi dalla guerra in Liberia alla Bundesliga. Il 17enne naturalizzato canadese Alphonso Davies ,...

Juventus - Andrea Favilli superstar : il baby bomber stende il Bayern Monaco - 2-0 negli Usa : La Juventus scopre Andrea Favilli : doppietta, 2-0 al Bayern Monaco e tanti applausi. Era già stata decisa la sua partenza per Genova, sponda Genoa , ma forse la prestazione del baby bomber 21enne , ...

Juventus - debutto vincente : battuto il Bayern Monaco per 2-0. Risolve Favilli : debutto vincente della Juventus all'International Champions Cup, torneo amichevole al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. Sotto il diluvio di Philadelphia, i bianconeri hanno avuto la ...

Andrea Favilli - chi è?/ Video - la doppietta del giovanissimo della Juventus contro il Bayern Monaco : Andrea Favilli chi è?: il Video della doppietta segnata dal giocatore della Juventus contro il Bayern Monaco nella ICC 2018. La Vecchia Signora però lo ha già ceduto al Genoa.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:24:00 GMT)

Juventus-Bayern Monaco 2-0 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] : La Juventus batte il Bayern in International Champions Cup grazie a un erroraccio di Sven Ulreich e a un ottimo Andrea Favilli L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...