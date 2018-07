“Basta | fermati” Violentate per anni | la vendetta di 3 sorelle contro il padre orco

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018)di abusi di ogni tipo, tra quelle mura di casa che per loro avrebbero dovuto rappresentare una sicurezza e che invece si erano trasformate in una trappola. Pestaggi, alle volte anche molto crudeli. E violenze sessuali che si ripetevano da quando le ragazze erano giovanissime. Un incubo di fronte al quale le trenon si erano mai ribellate, vittime di une della sua follia. Fino a quando, dopo tanto silenzio, non hanno deciso di ribellarsi e dopo essersi coalizzate hanno ucciso il genitore a colpi di coltello. È la terribile storia di tre giovani russe, loro malgrado al centro di una torbida vicenda che ha distrutto la loro innocenza, quella della loro adolescenza. Kristina, 19, Angelina, 18e Maria, 17, sono stati arrestate nei giorni scorsi a Mosca dalla polizia russa e accusate dell’assassinio del, il 57enne Mikhail ...