Bari nel caos | il sindaco attacca Giancaspro

Bari nel caos : Giancaspro sarà il liquidatore del club : E’ Cosmo Giancaspro il liquidatore della Fc Bari, società che non e’ riuscita ad iscriversi al campionato di serie B per mancata ricapitalizzazione e per non aver ottemperato agli obblighi fiscali e regolamentari. E’ questo l’esito dell’assemblea straordinaria, riferito da fonti interne al club. Alla riunione ha preso parte lo stesso Giancaspro, ma non il socio di minoranza Gianluca Paparesta. I calciatori ...

Palagiustizia di Bari - nella sede provvisoria fino a 4 pm per stanza : Meno della metà del personale in servizio alla Procura di Bari potrà trasferirsi in via Brigata Regina dopo il 31 agosto, data dello sgombero del palazzo di via Nazariantz

Maltempo nel pescarese - aereo dirottato su Bari : Pescara - A causa dell'intensa ondata di Maltempo che nelle prime ore del mattino si è abbattuta su gran parte dell'Italia, il volo Blue Air Torino-Pescara è stato dirottato all'aeroporto di Bari. Sullo scalo abruzzese, invece, è stato dirottato il volo Ryanair Sofia-Ciampino. Il volo - fa sapere la Saga, società di gestione dello scalo abruzzese - decollato alle 7.20 da Torino con 55 passeggeri a bordo, ...

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Piacenza : Barista stuprata nel suo locale : È stata legata, imbavagliata e stuprata per diverse ore all’interno del bar presso cui lavora. Terribile disavventura per una barista cinese di Piacenza, vittima di violenza sessuale nella notte tra mercoledì e giovedì. A denunciare tutto ai carabinieri è stata la stessa vittima: i ripetuti stupri sarebbero avvenuti subito dopo l’orario di chiusura, quando prima di abbassare la saracinesca, la barista ha iniziato le pulizie di rito del ...

Bari nel caos : dipendenti mettono in mora Giancaspro : “Non vediamo il presidente Giancaspro da due mesi, ma siamo presenti come ogni giorno in ufficio. Una situazione pirandelliana. Siamo prigionieri di un incubo”. I dipendenti del Bari Calcio, nonostante la squadra sia stata esclusa dalla B e la societa’ va verso la liquidazione, continuano ad andare ogni mattina a lavorare (anche se non ci sono piu’ pratiche da sbrigare) presso la sede di Via Torrebella. Senza ...

Piacenza - Barista stuprata per ore nel suo locale dopo essere stata imbavagliata : Legata, imbavagliata e stuprata per ore da un uomo. È la denuncia di una barista cinese di Piacenza, ora ricoverata sotto choc in ospedale. Secondo il racconto della vittima ai carabinieri, che sono sulle tracce dell’aggressore, l’uomo si sarebbe presentato nel locale la sera del 18 luglio poco prima della chiusura, mentre la vittima era da sola, e dopo averla immobilizzata avrebbe abusato di lei. Le grida sono state udite dai vicini ...

Bari nel caos - i tifosi : “no a Canonico” : “La nostra dignità non si baratta. Canonico non ti vogliamo”: è questo il testo dello striscione che alcuni tifosi hanno esposto sotto casa di Nicola Canonico, imprenditore barese, proprietario del Bisceglie, club di Lega Pro, il quale ha dichiarato la disponibilità di trasferire il titolo sportivo nel capoluogo regionale, tentando la strada di far ripartire il Bari, dopo il fallimento della ricapitalizzazione e ...

Bari - cede l'asfalto in via Melo : compattatore Amiu bloccato nella buca : Ruota del compattatore Amiu sprofonda nell'asfalto. È successo questa mattina in via Melo con angolo via Davanzati dove un camion dell'azienda barese che si occupa del ritiro dei rifiuti è rimasto ...

Tifosi francesi assaltano i monumenti romani. La rabbia di Sgarbi : "Sono barBari - come nel sacco di Roma" : Dopo la vittoria della loro squadra ai Mondiali, i Tifosi francesi non hanno potuto resistere all'idea di esultare e festeggiare ovunque fossero. E poco importa se si trovavano nel centro di Roma, accanto a fontane e monumenti storici che hanno rischiato di sfregiare per sempre. A piazza Campo de' Fiori alcuni di loro si sono immersi nella fontana e l'hanno 'scalata' fino a salire sulla vetta, con il rischio di farsi male ma anche di rovinare il ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : ZaBarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Lecce - nel mirino un ex Bari : Il Lecce ha messo gli occhi su Modibo Diakité . Secondo La Gazzetta dello Sport , il club salentino sta valutando il profilo del classe 1987, che si è svincolato il 30 giugno dal Bari .

Crolla cappelliera nell'autobus FSE tra Bari e Adelfia - passeggeri : 'C'è mancato poco' : Brutto risveglio per una pendolare degli autobus delle Ferrovie Sud Est. Nella tratta Bari-Adelfia delle 13:30 la ragazza, che si era appisolata durante il tragitto, appena aperti gli occhi si è ...