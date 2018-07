Bari | Lotito in città per costituire la nuova società | gli ultimi aggiornamenti

Sorpresa Bari - c’è Lotito : pronto un nuovo progetto per ripartire dalla Serie D - si pensa già al nuovo allenatore : Ultimi giorni tremendi per il Bari, il club non è riuscito ad iscriversi per il prossimo campionato di Serie B ma adesso si aprono importanti soluzioni per il futuro con l’intenzione di ripartire dalla Serie D. Trovano sempre più conferma le voci su un interesse da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, il numero uno biacoceleste secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ questa mattina è atterrato nel ...