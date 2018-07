Barcellona | domani Messi riprende gli allenamenti

Barcellona - vacanze finite per Leo Messi : l’argentino domani torna ad allenarsi al centro sportivo blaugrana : L’attaccante argentino tornerà domani ad allenarsi presso il centro sportivo del Barcellona, dopo le vacanze post Mondiale vacanze finite per il 5 volte pallone d’oro Leo Messi. Il 31enne argentino sarà infatti domani al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche e il primo allenamento della nuova stagione. domani riprenderanno a lavorare altri tre giocatori blaugrana reduci del mondiale: Gerard Piqué, Sergio Busquets ...

Malcom alla Roma? Barcellona ad un passo/ Ultime notizie : domani visite mediche coi blaugrana : Malcom alla Roma: affare saltato. Ultime notizie: cancellato il volo che alle 23.00 l'avrebbe visto atterrare all'aeroporto di Ciampino. Il Barcellona si inserisce e supera i giallorossi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Spagna : la nave Open Arms attracca domani a Barcellona :

MotoGP - domani (18 giugno) i Test a Barcellona : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : I piloti della MotoGP non hanno finito le proprie fatiche sul tracciato del Montmelò e nella giornata di lunedì 18 giugno, infatti, saranno nuovamente impegnati in una giornata di Test ufficiali sul tracciato catalano. I protagonisti della classe regina, dunque, avranno a disposizione la pista di Barcellona per otto ore per affinare ulteriormente le moto prima della sosta di luglio. Nelle scorse settimane tra Mugello e proprio Montmelò, tutti i ...