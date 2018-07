Barcellona | caso Dembélé | arriva Malcom | lui impazzisce su Twitter

Caso Malcom - Pallotta : “le scuse del Barcellona? Solo se mi danno Messi” : “Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. Monchi in video conferenza con l’agente di Malcom aveva fatto tutto: l’accordo c’era. Abbiamo le prove legali, il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona si è scusato con noi ma io non accetto le loro scuse. L’unico modo per farmele accettare è mandarci Messi. Col Barça, comunque, non abbiamo chiuso. Sono piu’ grandi di noi: faremo ...

Caso Malcom - Pallotta adirato con il Barcellona : “intromissione poco etica - accetterò le scuse solo se ci venderanno Messi” : James Pallotta commenta l’affare sfumato di Malcom, il Presidente della Roma è adirato con il Barcellona che si è intromesso nel colpo di mercato “Malcom? Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente del giocatore, l’accordo era fatto. Abbiamo le prove legali, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona ci ha chiesto scusa per ...

Barcellona - Rosell nei guai per il fegato di Abidal. La giustizia spagnola archivia il caso : Una notizia choc ha colpito il Barcellona , Eric Abidal , da poco nominato nuovo dt dell'area tecnica del club, e soprattutto Rosell , ex numero uno dei blaugrana. Secondo quanto riporta il quotidiano ...