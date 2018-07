Barca affonda | i sommozzatori la recuperano | foto

Missouri - Barca da turismo affonda in un lago per il maltempo : morti e dispersi : Missouri, barca da turismo affonda in un lago per il maltempo: morti e dispersi Una imbarcazione si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, nel Missouri, a causa del maltempo. A bordo c’erano una trentina di persone: il bilancio provvisorio dell’incidente è di undici morti, tre bambini e quattro adulti sono ricoverati in […] L'articolo Missouri, barca da turismo affonda in un lago per il maltempo: morti e dispersi ...