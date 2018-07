Bambino di 4 anni cade da primo piano | è grave Ultime notizie Piacenza | indagini per

Scozia - media inglesi : “Un Bambino di 4 anni e una donna italiani tra i 5 morti in un incidente stradale”. Altri cinque feriti : Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia. Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di ...

Roma - Bambino di 5 anni travolto da auto mentre va in bici : è in ospedale : Un bambino di cinque anni è stato travolto da un'auto ieri sera mentre era in bicicletta. È accaduto alla periferia di Roma, in via Cartoceto, zona Castelverde. Il bimbo è ricoverato in ospedale in ...

Usa - il video che fa discutere : due agenti buttano a terra un Bambino di 10 anni per arrestarlo. Aperta indagine interna : Sta facendo discutere il video pubblicato su Facebook da Ariel Collins, che mostra il cugino di dieci anni, di colore, bloccato a terra da due poliziotti (bianchi) con lo scopo, o la minaccia, di arrestarlo. Il filmato è al centro di una polemica: il Dipartimento di polizia di Athens-Clarke County, in Georgia, dove è avvenuto l’episodio, sta indagando su quanto accaduto. Ieri, lunedì 23 luglio, è stata diffusa una nota che spiega che il ...

“Acido in faccia a un Bambino di 3 anni”. Un’orribile aggressione : cosa è successo : Un crimine orribile, agghiacciante, con una vittima troppo piccola per rendersi conto della follia che stava andando in scena di fronte ai suoi occhi. Degli uomini, stando a quanto emerso, avrebbero infatti lanciato intenzionalmente dell’acido sul volto di un bimbo di soli tre anni, ustionandolo gravemente mentre si trovava sul suo passeggino. Questo l’insensato crimine avvenuto sabato scorso a Worcester, Inghilterra, ...

Bambino prodigio si laurea a 11 anni : In un video il Bambino prodigio rivela ai media i progetti futuri: 'Voglio essere astrofisico, voglio dimostrare al mondo che Dio esiste attraverso la scienza'. Ha in programma di continuare la sua ...

Bambino di 10 anni ferito dopo agguato ‘ndrangheta/ Ultime notizie - governatore Calabria : “Sei nostro figlio" : Bimbo di 10 anni ferito dopo agguato ‘ndrangheta. Ultime notizie: raggiunto da un colpo all’addome mentre era in compagnia dell'obiettivo dei killer(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Agguato di ‘ndrangheta a Reggio Calabria Colpito anche un Bambino di 10 anni : Il piccolo, ricoverato in prognosi riservata, è rimasto coinvolto nella sparatoria costata la vita all’esponente di una cosca locale a Seminara, in provincia di Reggio.

Un morto in agguato di 'ndrangheta - grave un Bambino di 10 anni : Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, ritenuto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, é stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località 'Venere' di Seminara, ...

“Dov’è finito mio figlio?”. Distratto dal cellulare - perde le tracce del Bambino - 5 anni : Quella del cellulare è per molti diventata una vera e propria dipendenza, il telefonino sempre e comunque sotto il naso a qualsiasi ora del giorno, le dita a scorrere rapide tra messaggi da inviare, post da leggere, selfie da scattare e giochini online. Operazioni che vengono svolte quotidianamente da milioni di persone e che però, in certi casi, dovrebbero far riflettere un po’. Di sicuro avrà bisogno di ripensare la sua routine il ...

Abusi su un Bambino 16 anni al padre - 15 a mamma e 'zio' : Dopo essere stato affidato a una nuova famiglia il piccolo aveva raccontato il suo inferno andato avanti per tre anni

Rimini - Bambino di 3 anni investito sulle strisce pedonali. E’ gravissimo : Il bimbo stava attraversando la strada accanto ai suoi genitori quando è stato travolto da un'auto che non ha rispettato la precedenza dei pedoni.Continua a leggere

Depressa dopo la nascita del suo secondo Bambino si impicca : Aimmie muore a 22 anni : Aimmie-Marie Hargreaves si è tolta la vita a soli 22 anni dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. Alla base della sua decisione ci sarebbe la depressione post-partum. L'autopsia ha rivelato che il giorno della tragedia non aveva preso gli antidepressivi e che c'erano tracce di alcol nel suo sangue: "Era una mamma straordinaria".Continua a leggere