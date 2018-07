Balotelli | il Parma e le ultime dal fronte mercato

Parma - sempre viva la sepranza Balotelli : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Parma non sta mollando la pista che riporterebbe in Italia, Mario Balotelli . Se non si troverà l'accordo fra Nizza e Marsiglia gli emiliani proveranno il colpo.

Parma : c'è il gradimento di Balotelli : Secondo La Gazzetta dello Sport , Mario Balotelli gradirebbe la destinazione Parma ma l'operazione appare complicata a causa dei costi elevati.

Balotelli al Milan? Contatto Raiola - Leonardo - con il Parma sullo sfondo : Balotelli al Milan fino a qualche giorno era fantacalcio. Oggi non lo è più. I motivi sono facili da rintracciare. L'arrivo di Leonardo al timone della gestione sportiva rossonera è solo l'ultimo di una serie di cambiamenti che hanno praticamente azzerato i quadri societari e dirigenziali. Il braccio di ferro relativo al caso Donnarumma aveva praticamente portato ai minimi storici il rapporto tra il club rossonero e l'agente del calciatore Mino ...

Calciomercato Parma - si pensa al colpo Balotelli : tutti i dettagli dell’operazione : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Parma - si pensa al colpo Balotelli : tutti i dettagli dell’operazione : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Balotelli al Parma? / Ultime notizie : Supermario torna in Italia e potrebbe ricominciare dal Tardini : Balotelli al Parma? Ultime notizie: Supermario torna in Italia e potrebbe giocare all'Ennio Tardini. Dopo l'esperienza al Nizza il centravanti vuole riconquistare la Serie A.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:19:00 GMT)

Parma - spunta la suggestione Balotelli : SuperMario apre al ritorno in Italia : suggestione Balotelli- Mario Balotelli potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. Suggestioni, ipotesi che potrebbero trovare riscontro già nelle prossime settimane. E’ chiaro che lo stesso attaccante ha già ufficiosamente chiuso con il Nizza, ed è per questo che il Parma starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione sull’attaccante ex Milan e […] L'articolo Parma, spunta la suggestione Balotelli: ...

Clamoroso Parma : assalto a Balotelli - tutti i dettagli : Mario Balotelli nel mirino del ds del Parma Faggiano, una notizia che sta mandando in tilt i tifosi del club emiliano Il Parma vuole prendere Mario Balotelli. E’ questa la notizia del giorno in chiave calciomercato. Il club ducale, dopo aver superato il processo per la questione sms di Calaiò, è certo di rimanere in Serie A nel prossimo anno ed ora si può scatenare sul mercato. Secondo quanto rivelato da Premium Sport, nelle mire del ...

Salvini attacca Balotelli - nel frattempo Supermario potrebbe andare al Parma Video : Il ritorno in Nazionale di ‘Supermario’ Balotelli dopo quattro anni di assenza non è passato inosservato. Nel match disputato contro l’Arabia Saudita il centravanti azzurro è anche riuscito ad andare in rete, dando ottime risposte sul piano del gioco e dell’impegno. Nella partita disputata a Torino contro l’Olanda [Video], però, il neo allenatore Roberto Mancini ha deciso di non schierarlo al centro dell’attacco azzurro. La scelta potrebbe ...

Calciomercato Parma - Balotelli non è solo una suggestione : Parma - Mario Balotelli è tutt'altro che un'idea da fantacalcio, ma per il Parma è una trattativa difficilissima. Intanto il club lavora soprattutto per la difesa, dove gli unici due certi di rimanere ...

Calciomercato Parma - D’Aversa apre la porta a Balotelli! : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce dalla strepitosa promozione nel campionato di Serie A, la terza consecutiva ed adesso si prepara ad essere protagonista del prossimo mercato con la suggestione Balotelli. Il tecnico D’Aversa apre la porta a Super Mario come dichiarato a Radio Sportiva: “Nella prossima stagione dovrò dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Il nostro Calciomercato? Tra la A e la B c’è ...

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

MARIO Balotelli AL PARMA/ Calciomercato - pazza idea per il ritorno in Serie A : Raiola avvistato in città : MARIO BALOTELLI al PARMA: Calciomercato, la pazza idea dei ducali è quella di riportare SuperMARIO in Serie A. Il suo procuratore Mino Raiola è stato avvistato in città: si può sognare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:33:00 GMT)

Il Parma sogna un colpo di mercato : per l'attacco c'è Balotelli : Un club importante come il Parma è finalmente tornato in Serie A. Il "suicidio sportivo" del Frosinone ha permsso così ai ducali di tornare nella massima serie e senza dover passare per gli insidiosi playoff che dovranno invece essere disputati dai ciociari. La dirigenza sta lavorando duramente per costruire una squadra che possa disputare un campionato in tutta serenità senza rischiare la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta la ...