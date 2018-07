Bad Romance di Lady Gaga è il video più bello del 21esimo secolo

tvzap.kataweb

(Di lunedì 30 luglio 2018) La rivista musicale Billboard non ha dubbi: ilpiùdel(insomma quello piùdegli ultimi 18 anni a partire dal Duemila) è quello di Baddi. Uscito nel 2009 come primo singolo dal suo album di esordio “The Fame Monster”, Badha conquistato il primo posto in oltre 15 Paesi e al secondo posto nella Billboard Hot 100, vendendo circa 9,7 milioni di copie nel 2010. Diretto da Francis Lawrence (regista di “Hunger Games”), ilè famosissimo anche per gli abiti e le scarpe ‘assurdi’ indossati dalla cantante e firmati da Alexander McQueen. La top ten di Billboard deipiù belli del1) Bad2) Work It – Missy Elliott 3) Untitled (How Does It Feel?) – D’Angelo, 4) Formation – Beyoncé 5) Hey Ya – Outkast 6) We Found Love ...