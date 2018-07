Auto a fuoco in superstrada | paura per le due bambine a bordo

Palermo - fuoco all'Auto di un operatore Centro accoglienza : Qualcuno in nottata ha appiccato le fiamme, nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, all'automobile di un operatore del Centro d'accoglienza per migranti di via Prizzi. La vettura era parcheggiata ...

Auto in fiamme ai Mandrioli - vigili del fuoco in azione : Un Auto è andata in fiamme al Passo dei Mandrioli. L'incendio si è verificato in tarda mattinata e sul posto è accorsa una squadra di vigili del fuoco di Bibbiena con un mezzo e 5 unità. L'Auto è ...

Regno Unito. Autobus va a fuoco sull’Autostrada. Mezzo distrutto - traffico bloccato : Regno Unito. Autobus va a fuoco sull’autostrada. Mezzo distrutto, traffico bloccato Terrore sulla M11, una delle arterie principali per dirigersi verso lo scalo di Stansted. Il fuoco è propagato a tal punto da incendiare anche molta dell’erba che si trova sul ciglio della strada. Fortunatamente nessuno dei turisti a bordo del bus sarebbe rimasto ferito.Continua […] L'articolo Regno Unito. Autobus va a fuoco sull’autostrada. Mezzo ...

Incendi Grecia - le fiamme invadono l’Autostrada per Patrasso. Auto lambite dal fuoco : Sono almeno 50 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene: lo riporta l’emittente greca Skai sul proprio sito, che cita – tra gli altri – un membro della Croce Rossa, Bill Andriopoulos. Il numero ufficiale è ancora di 24 vittime, scrive Skai sul proprio sito, ma secondo Andriopoulos 26 corpi sono stati trovati nella regione della Costa d’Argento, tra alcune case a 30 metri ...

Olginate. A fuoco un'Auto in un box - paura in via XXV Aprile : OLGINATE - Intervento dei Vigili del fuoco nella prima serata di oggi, lunedì 23 luglio, a Olginate. I pompieri sono giunti a sirene spiegate in via XXV Aprile, nella zona vicino al supermercato ...

Esce fuori strada e si ribalta con l'Auto : donna ferita e soccorsa dai vigili del fuoco : Non è in pericolo di vita. L'incidente questo pomeriggio, sulla provinciale 163, tra Palata e Acquaviva Collecroce PALATA. Esce fuori strada e si ribalta con l'auto, donna soccorsa dai vigili del ...

Roma : a fuoco officina verniciatura Auto a San Basilio - no feriti : Roma – Fiamme in una carrozzeria in cui si effettua la verniciatura di auto in via Tiburtina 1064, in zona San Basilio. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del carro schiuma e del nucleo NBCR. Al momento non risultano feriti. Rallentamenti al traffico. L'articolo Roma: a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio, no feriti proviene da RomaDailyNews.

Roma - Autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Paura in viale Regina Elena - un altro Autobus prende fuoco : Alle 12.30 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena incrocio viale dell'Università, per incendio di un autobus di linea dell'Atac.

Paura sull'Autostrada del Sole - va a fuoco un Autocarro carico di fieno : Dieci uomini e quattro mezzi provenienti dal Distaccamento dei Vigili del fuoco di Orvieto e Amelia. Queste le forze al lavoro nel tardo pomeriggio di martedì 10 luglio lungo l'Autostrada del Sole, ...

Cade una pianta in lungo po Antonelli - tre Auto colpite e vigili del fuoco in azione : Una pianta ad alto fusto, che si trova in lungo Po Antonelli, si è abbattuta a terra alle prime luci della giornata di oggi. Vista la mole dell'albero, impattando al suolo ha coinvolto tre vetture che ...

L'Auto prende fuoco dopo l'incidente : giovane muore tra le lamiere : Un ragazzo di soli 20 anni, Kevin Ventura, residente ad Albola, frazione di Riva del Garda, ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada che...