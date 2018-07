Audi Q8 | a fine agosto parte il tour del nuovo SUV

ClAudio Abbado - dopo 40 anni la Cassazione pone fine al contenzioso con il Fisco e dà ragione al maestro : La Cassazione ha messo la parola “fine” a un contenzioso vecchio di oltre 40 anni tra il Fisco e il maestro e senatore a vita Claudio Abbado. Una vittoria postuma per il direttore d’orchestra scomparso nel 2014. La questione risale al 1976, anno in cui l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento di rettifica del reddito per 77 milioni di lire, presumendo quindi che per quell’anno Abbado avesse ...

“La mia vita è un horror”. La ‘brutta’ fine di ClAudia Montanarini di Uomini e Donne : È iniziato in questi giorni il processo mosso dall’ex marito di Claudia Montanarini all’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi ...

Che fine ha fatto l’ex tronista ClAudia Montanarini : Non c’è pace per Claudia Montanarini. Qualche giorno fa, l’ex tronista di “Uomini e Donne” veniva duramente accusata di truffa dall’ex marito Daniele Pulcini e, oggi, ribatte: «La mia vita è un horror». Ma come è iniziata questa storia? La Montanarini, che sul trono della De Filippi ci finì nel 2011, è stata a lungo legata a Daniele Pulcini, figlio del costruttore Antonio Pulcini padre dei suoi tre figli (due ...

Premier Conte - fine settimana di relax a SabAudia con la compagna Olivia : Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

TRUMP - REGISTRAZIONE AudiO : PAGARE LA MODELLA DI PLAYBOY/ Rudolph Giuliani : "Alla fine non è stato fatto" : Spunta AUDIO di TRUMP sui soldi dati a MODELLA di PLAYBOY, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Che fine ha fatto ClAudia Piumetto di Uomini e Donne : Che fine ha fatto Claudia Piumetto? Nel 2008 la giovane modella approdò negli studi di Uomini e Donne, diventando prima corteggiatrice, poi tronista. Mora, decisa e bellissima, Claudia Piumetto conquistò il pubblico corteggiando Emanuele Morelli, ex protagonista del reality Campioni. In seguito Maria De Filippi le propose di salire sul trono accanto ad Elga Enardu. Nel corso della trasmissione la giovane pugliese perse la testa per Diego Daddì ...

Uomini e Donne - che fine ha fatto ClAudia Piumetto? : Claudia Piumetto è un'ex partecipante di Uomini e Donne. La ragazza, nel 2008, è stata corteggiatrice di Emanuele Morelli, proveniente dal reality sul calcio, Campioni. Dopo l'abbandono del trono da parte del giocatore, la ragazza si è seduta sull'ambitissima poltrona rossa del programma di Maria De Filippi scegliendo Diego Daddi ma ricevendo un sonoro no.prosegui la letturaUomini e Donne, che fine ha fatto Claudia Piumetto? pubblicato su ...

Arabia SAudita - fine del divieto : da oggi anche le donne possono guidare : I giovani, le donne e l'economia sono al centro delle riforme in un Paese in cui il 70% dei giovani ha meno di 30 anni. La revoca del divieto risponde così, secondo molti osservatori, a una logica ...

In Arabia SAudita da oggi le donne possono guidare - fine del divieto - : La svolta è entrata in vigore alla mezzanotte del 24 giugno. All'inizio del mese erano state rilasciate le prime patenti alle guidatrici. La scelta rientra nel piano di modernizzazione del Paese ...

Uomini e Donne Gossip ClAudio Sona spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta : Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti” Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario ...

ClAudia Gerini da Suburra 2 a L’Ispettore Coliandro 7 : annunciata la data di fine riprese della serie Netflix : Grandi notizie arrivano dal set di Suburra 2 le cui riprese sono partite lo scorso maggio e si terranno per tutta l'estate. Ad alzare il vero sul set della serie Netflix è una delle protagonista ovvero Claudia Gerini. L'attrice romana nella serie presta il volto alla viscida e arrampicatrice Sara Monaschi. L'incipit della stessa serie è da rintracciare nella sua voglia di mettere le mani su importanti affari e sui suoi piani e, a quanto pare, ...

ProPublica pubblica l'Audio dei bambini separati dai genitori al confine con gli Stati Uniti : "Papa, papa!". In un audio pubblicato dall'agenzia non profit ProPublica, si sentono le voci e i pianti disperati di un gruppo di bambini, circa 10, provenienti dall'America centrale e separati dai loro genitori al confine con gli Stati Uniti. La registrazione risalirebbe a una settimana fa e, a un certo punto, si sente anche un funzionario fare una battuta sui bimbi in lacrime: "Abbiamo un'orchestra qui. Quello che manca è un ...