Attenzione alle docce | ecco quale malattia si rischia di contrarre

Agenzia delle Entrate - Attenzione alle e-mail che promettono un rimborso : L’Agenzia delle Entrate fa sapere che le e-mail inviate dall’indirizzo assistenzaweb@AgenziaEntrate. it, sebbene sembrino in tutto e per tutto originali, sono in realta' un tentativo di phishing che nasconde una truffa. Il messaggio contiene il logo dell’Agenzia e invita a scaricare un allegato per ottenere un rimborso fiscale, ma in realta' si tratta di un virus. Rimborsi fiscali inesistenti L’Agenzia delle Entrate non ha inviato nessuna e-mail ...

Allerta Meteo : Attenzione ai temporali pomeridiani al Sud - eclissi a rischio per la nuvolosità in Puglia - Basilicata e Molise : 1/9 ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : Attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Tour de France 2018 - 18ma tappa Trie-sur-Baïse-Pau : tornano in scena i velocisti - ma Attenzione alle fughe : Nella giornata odierna si disputa la diciottesima tappa del Tour de France 2018. Trascorsa la doppia parentesi sui Pirenei, tornano in scena le ruote veloci sui 171km quasi completamente pianeggianti da Trie-sur-Baïse a Pau. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima frazione della Grande Boucle. Percorso Come anticipato precedentemente, dal punto di vista altimetrico non si riscontrano particolari ...

Allerta meteo Lombardia : stato di Attenzione dalle 16 - monitorati Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 16 di domani, 26 luglio, alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli ...

Incendi Sardegna : allerta arancione con Attenzione rinforzata : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, giovedì 26 luglio che interesserà il Goceano, il Campidano, da Oristano a Cagliari e l’intero Sulcis. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non ...

Allerta meteo Veneto : stato di Attenzione fino alla mezzanotte di domani : Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio. Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di “temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, 26 ...

Agenzia delle Entrate - Attenzione alle e-mail che promettono un rimborso : L’Agenzia delle Entrate fa sapere che le e-mail inviate dall’indirizzo assistenzaweb@AgenziaEntrate. it, sebbene sembrino in tutto e per tutto originali, sono in realtà un tentativo di phishing che nasconde una truffa. Il messaggio contiene il logo dell’Agenzia e invita a scaricare un allegato per ottenere un rimborso fiscale, ma in realtà si tratta di un virus. Rimborsi fiscali inesistenti L’Agenzia delle Entrate non ha inviato nessuna e-mail ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali fino a domani : Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, 23 luglio e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), ...

Altro che Estate : diramata l'allerta meteo - Attenzione a grandine e temporali : Una saccatura di origine atlantica è giunta sull`Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere...

Allerta Meteo Veneto : temporali in arrivo - stato di Attenzione per la fascia montana e pedemontana : In Veneto è in arrivo una perturbazione con fenomeni intensi più probabili e frequenti, nella notte e nelle prime ore di sabato mattina. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale avverte che dal pomeriggio di oggi e nel corso di sabato sono attese condizioni di instabilità con frequenti rovesci e temporali. Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, con quantitativi di precipitazione ...

lega nord trentino - consiglio comunale trento : Le proposte PER LA pianificazione di alcune aree della città con Attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Allerta Meteo Veneto : temporali “di forte intensità” in arrivo - stato di Attenzione : Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso è riferito alla Criticità Idrogeologica e ha validità dalle ore 12.00 di domani, 20 luglio, alle ore 8.00 di sabato 21 ...

Allerta Meteo - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : Attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...