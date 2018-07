Atp Atlanta | titolo ancora a Isner | battuto Harrison nel derby Usa

Atp Atlanta - la finale sarà tra Isner e Harrison : Atlanta , USA, - finale a stelle e strisce al 'BB&T Atlanta Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 668.460 dollari in corso sui campi in cemento di Atlanta , in Georgia , Stati Uniti, . A ...

