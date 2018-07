Atletico Madrid | Arias è sempre più vicino

International Champions Cup - Psg-Atletico Madrid 3-2 : Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol NKunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede all’86’. A decidere l’incontro al secondo minuto di recupero Postolachi. (AdnKronos)L'articolo ...

Inter - è fatta per Vrsaljko! Accordo con l'Atletico Madrid - tutti i dettagli : L'Inter è pronta ad abbracciare Sime Vrsaljko. Il club nerazzurro ha trovato l'Accordo con l'Atletico Madrid per il terzino croato fresco vicecampione del mondo : prestito oneroso a 6/6,5 milioni di euro, più contributo di solidarietà, con diritto di riscatto fissato a 17,5 . Affare complessivo da 23 milioni di euro, con il croato da sempre in cima alla ...

Inter-Atletico Madrid - prosegue la trattativa per Vrsaljko : il nodo : Piero Ausilio ha subito riconosciuto l'esterno croato vice campione del mondo come il perfetto successore del portoghese e ha immediatamente avviato i rapporti con Beppe Riso, agente del calciatore ...

