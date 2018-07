Atletica – Mario Lambrughi dice addio agli Europei | l’azzurro non partirà per Berlino

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il capolista nazionale stagionale dei 400hs,, non è in perfette condizioni e noncon la squadra azzurra perUn azzurro in meno a. E’ lo specialista dei 400hsche, dopo gli ultimi test di allenamento, ha deciso d’intesa con la Direzione Tecnica federale, il suo coach Simone Vimercati e la società di appartenenza, di non prendere parte ai prossimi Campionatidi(6-12 agosto). Il 26enne lombardo dell’Riccardi Milano era stato autore di una brillante prova lo scorso 13 maggio a Rieti dove con 48.99 si era proiettato al quarto posto delle liste italiane alltime. Poi l’infortunio il 31 maggio in occasione del Golden Gala Pietro Mennea a Roma. Uno stop che purtroppo ha comportato un ritardo di preparazione che non gli permette di presentarsi nella migliore condizione alla rassegna ...