Atletica – Mario Lambrughi dice addio agli Europei : l’azzurro non partirà per Berlino : Il capolista nazionale stagionale dei 400hs, Mario Lambrughi, non è in perfette condizioni e non partirà con la squadra azzurra per Berlino Un azzurro in meno a Berlino. E’ lo specialista dei 400hs Mario Lambrughi che, dopo gli ultimi test di allenamento, ha deciso d’intesa con la Direzione Tecnica federale, il suo coach Simone Vimercati e la società di appartenenza, di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei di ...