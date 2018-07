Atletica leggera - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: sarà la capitale tedesca a ospitare la rassegna continentale che quest’anno si svolgerà all’interno della cornice degli European Championships, competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline tra cui anche nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Si preannuncia grande spettacolo in ...

Atletica leggera : Elena Vallortigara 2 - 02 nel salto in alto : seconda al mondo nel 2018 : Ma la ciliegina sulla torta è arrivata oggi, e che ciliegina !!! Al Muller Anniversary Game, meeting della Iaaf Diamond League di Londra, che oggi ha vissuto la seconda giornata , qua la cronaca ...

Europei di Atletica leggera di Berlino. Presentata la squadra azzurra : Questa sarà una lunga estate paralimpica trasmessa dalle reti RAI cui sono grato per aver sposato con passione e convinzione il nostro mondo. Ragazzi, sappiate rappresentare la maglia azzurra con ...

Mondiali Under 20 di Atletica leggera - ironia e dubbi sull’etiope Girmawit Gebrzihair : ha davvero 16 anni? : A quanto corrispondono 16 anni di età in Etiopia? È la domanda che sta sorgendo spontanea dopo la partecipazione di Girmawit Gebrzihair, 16enne etiope, ai campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera che si stanno tenendo a Tampere, in Finlandia. Per tutti, lei potrebbe avere benissimo 30 anni e considerando che i campionati junior sono meno rigorosi in termini di controllo della veridicità dell’età dichiarata dagli atleti, i dubbi sulla ...

Golden Gala 2018 - l’Atletica leggera su Rai 2 : Appuntamento imperdibile a Roma con il Golden Gala 2018, la quarta tappa della Diamond League dedicata all’atletica leggera che approda in prima serata su Rai 2 Un evento senza precedenti è in arrivo su Rai 2. Si tratta della 38esima edizione del Golden Gala 2018 dedicato all’atletica leggera e tramesso. in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Ecco tutti gli atleti e gli appuntamenti in programma per la giornata di giovedì 31 ...

Atletica leggera : niente Coppa Europa per società per Najla Aqdeir - è di origine libica : Una brutta notizia dal mondo dell’Atletica leggera. La siepista di origine libica Najla Aqdeir, tesserata per la Bracco Atletica, ha annunciato su Instagram che non potrà partecipare alla Coppa Europa per società: le è stato negato infatti il visto dalle autorità della Gran Bretagna. Questo il suo post su Instagram: 3.000 siepi, cioè tanti diversi ostacoli da saltare. Sono stata allontanata dai miei genitori, dopo che in tutti i modi ...