Atletica | Daisy Osakue | “Atto di codardia Vi racconto il lancio di uova Agli Europei?

oasport

: ?? Aggredita una campionessa italiana di atletica: Daisy #Osakue - genitori nigeriani - è stata colpita al volto… - repubblica : ?? Aggredita una campionessa italiana di atletica: Daisy #Osakue - genitori nigeriani - è stata colpita al volto… - graziano_delrio : Le lacrime di #DaisyOsakue sono lacrime che fanno male, che feriscono intimamente e che dovrebbero far riflettere c… - Agenzia_Ansa : Aggredita a Torino l'atleta italiana #DaisyOsakue primatista under 23 del lancio del disco: per lei #Europei a risc… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)è stata vittima di un vergognoso atto di violenza mentre stava tornando a casa ieri sera. La 22enne, in procinto di partecipare2018 dileggera (in programma dal 6 al 12 agosto a Berlino), è finita in ospedale per colpa di due uomini che le hanno lanciato addosso un uovo a Moncalieri (in provincia di Torino): l’occhio sinistro della discobola è tumefatto e ora rischia di dover rinunciare alla rassegna continentale. Laha commentato la vicenda rilasciando un’intervista a La Stampa: “Sono molto arrabbiata. Come ho già detto, non voglio usare né la carta del sessismo né quella del razzismo. Una persona dovrebbe essere tranquilla e libera di camminare per strada senza che qualcuno dal nulla la aggredisca. E’ un atto di“. La 22enne ha poi raccontato nel dettato cos’è successo: “L’auto ha ...