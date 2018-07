Atletica | aggredita Daisy Osakue

corrieredellosport

: ?? Aggredita una campionessa italiana di atletica: Daisy #Osakue - genitori nigeriani - è stata colpita al volto… - repubblica : ?? Aggredita una campionessa italiana di atletica: Daisy #Osakue - genitori nigeriani - è stata colpita al volto… - aurever : Il clima in Italia sta diventando insopportabile. Stanotte #DaisyOsakue, atleta della nazionale italiana di atletic… - discoradioIT : Daisy #Osakue, 22 anni, nazionale italiana di atletica leggera, nigeriana di origini, è stata aggredita da un grupp… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) ANSA, - TORINO, 30 LUG - Rischia di non partecipare agli Europei di. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in ...