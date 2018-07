Atleta Daisy Osakue aggredita

Daisy Osakue - Atleta azzurra di origini nigeriane - aggredita nella notte a Torino con un lancio di uova : a rischio gli Europei. Si indaga sul movente : Torino - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno...

Daisy Osakue - Atleta italiana aggredita a Moncalieri/ Ultime notizie - Enrico Mentana si indigna : “Merde!” : Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Daisy Osakue - Atleta italiana di colore - aggredita nella notte a Torino : La discobola e pesista italiana di origini africane Daisy Osakue è stata aggredita nella notte a Moncalieri, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni un gruppo di persone le avrebbero lanciato delle uova dal finestrino di un'auto, colpendola al volto. La ragazza sarà sottoposta a un intervento per rimuovere un frammento di guscio d'uovo: ha infatti riportato una lesione alla cornea.Fra i primi a darne notizia il direttore del tg ...

