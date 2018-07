Atalanta | Ilicic e Gomez ancora fermi

Diretta/ Atalanta Hertha Berlino (risultato finale 3-2) streaming video e tv : la decide Ilicic! : Diretta Atalanta Hertha Berlino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole. La Dea ospita all'Atleti Azzurri d'Italia la squadra della Bundesliga(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:34:00 GMT)

DIRETTA / Atalanta Brusaporto (risultato finale 4-0) streaming video e tv : la chiude Ilicic (amichevole) : DIRETTA Atalanta Brusaporto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei nerazzurri a Rovetta (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Ilicic : 'L'Atalanta in Europa ci sta benissimo - tutti hanno imparato a conoscerci. Barrow? Ricorda Dybala...' : Josip Ilicic , trequartista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sul mondo nerazzurro, sempre più lanciato verso i vertici del calcio italiano e non solo: '' Se sono preoccupato che l'Atalanta possa non ripetersi? No, ormai gli ...

Atalanta - Ilicic : 'Barrow mi ricorda il Dybala di Palermo - diamogli però il tempo di crescere' : ... assumendosi quelle responsabilità per le quali non si è mai tirato indietro: "Le pressioni e le responsabilità me le prendo sempre, questo è certo " le parole di Ilicic alla Gazzetta dello Sport " ...

DIRETTA / Atalanta Rapp. Val Seriana (risultato live 3-0) streaming video e tv : Barrow e Ilicic in gol! : DIRETTA Atalanta Rappresentativa Val Seriana info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:12:00 GMT)