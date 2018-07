Assunzioni scuola 2018 2019 | approvato decreto salva-precari | stabilizzazioni e supplenze

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) Novita' in arrivo sullee sulledei docenti a partire dall'anno scolastico: è statovenerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnantidella. Il provvedimento è entrato direttamente neldignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno allaeta' del lavoro, in questo caso anche dei lavoratori statali. L'emendamento di Azzolina ha bruciato sul tempo il disegno di legge firmato da Mario Pittoni, leghista e Presidente della Commissione Istruzione al Senato, che aveva promosso una serie di precedenze sia per l'assunzione in ruolo dei docenti che abbiano gia' i 36 mesi VIDEO di insegnamento danellache per leannuali e di più breve periodo.: ...