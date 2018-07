davidemaggio

: Ascolti tv domenica 29 luglio 2018 - Varych4 : Ascolti tv domenica 29 luglio 2018 - tvblogit : Ascolti tv domenica 29 luglio 2018 - antoniogenna : #TVUSA La settimana sui canali cavo #398 – Bilancio #ascolti telefilm da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018: sale… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) L'Allieva: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato .000 spettatori pari al % di shar. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Passione Pericolosa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Come Ti Spaccio La Famiglia ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Il Rompiscatole ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 il Maurizio Costanzo Show è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 in differita è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove Little Big Italy segna .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè registra una media di .000 spettatori ...