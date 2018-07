Ascolti TV | Domenica 29 luglio 2018 Vince L’Allieva 14 4% | Poldark 8% | Formula 1 7 9%

davidemaggio

: @lord_lucas_blog Tutto ciò non mette in discussione il fatto che sia il migliore sulla piazza.....una carriera è se… - piccoloprinci : @lord_lucas_blog Tutto ciò non mette in discussione il fatto che sia il migliore sulla piazza.....una carriera è se… - ematr_86 : #ascoltitv grandi ascolti per lo sport in chiaro in diretta in questa domenica tra @Rai2 @RaiSport e @TV8it bisogna… - bianconerodoc10 : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, domenica 29 luglio 2018. Vince L'Allieva (14.4%), Poldark 8%, Formula 1 7.9% -

(Di lunedì 30 luglio 2018) L'Allieva: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 la fiction in replicaha conquistato 2.294.000 spettatori pari al 14.4% di shar. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Passione Pericolosa ha catturato l’attenzione di 966.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Come Ti Spaccio La Famiglia ha intrattenuto 1.190.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 Il Rompiscatole ha raccolto davanti al video 353.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 il Maurizio Costanzo Show in replica è stato visto da 630.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 395.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 il Gran Premio d’Ungheria di1 in differita è stato seguito da 1.300.000 spettatori con il 7.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 358.000 spettatori (2.1%). Access ...