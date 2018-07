Ascolti TV | Domenica 29 luglio 2018 : L'Allieva: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato .000 spettatori pari al % di shar. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Passione Pericolosa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Come Ti Spaccio La Famiglia ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Il Rompiscatole ha raccolto ...

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 12.7% - Poldark 8%. Il Gp di Germania al 7.1% su TV8 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.121.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.181.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Dick & Jane – ...

Ascolti tv domenica 22 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Il gioco del tradimento ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Dick e Jane - Operazione furto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Poldark ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Come ti rovino le vacanze ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Dick & Jane – Operazione Furto ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv domenica 15 luglio 2018 : Francia - Croazia al 67% di share : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato 1.906.000 telespettatori, share 12,22%. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 7,19%. Su Rai 3 Il film Una notte con la Regina ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,46%. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori, share 10,61%. Su Italia 1 Il film The Boss, in prima tv, ha registrato ...

Ascolti TV | Domenica 15 luglio 2018. 11 - 7 mln per la finale dei Mondiali (66.6%). Balalaika 34.3%-10.6% : L'esultanza della Francia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.906.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 20.39 alle 22.53 – la seconda parte di Balalaika ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chiamatemi Helen ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori (7.2%). Su Italia 1 The Boss ha intrattenuto 866.000 spettatori con il 5.3% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 8 luglio 2018. Miami Beach 13.31% - il Gp di Gran Bretagna 10.87%. Solo l’8.51% per Poldark : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 13.31% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8.51% di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.36%). Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto 1.034.000 spettatori con il 6.01% di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video 755.000 ...

Ascolti TV | Domenica 8 luglio 2018 : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Selvaggi ...

Ascolti tv domenica 8 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone, quinta puntata in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Il marito che non ho mai conosciuto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Delivery Man ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Poldark, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Io sono tu ha registrato ...