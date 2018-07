wired

: Arya Stark del Trono di Spade ha creato un’app per artisti - micheleiurillo : Arya Stark del Trono di Spade ha creato un’app per artisti - antocalderone : Arya Stark del Trono di Spade ha creato un’app per artisti -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Daisie è un’app per gliappositamente sviluppata per trovare collaborazioni e per promuovere e mettere in mostra le proprie creazioni. È questa l’idea alla base della startup fondata da Maisie Williams, l’attrice diventata famosa per il ruolo diin Game of Thrones. Lei e il suo socio Dom Santry hanno fondato una startup chiamata Daisie che si focalizza su questa speciale applicazione omonima pronta a essere lanciata il prossimo 1 agosto. Daisie si rivolge aglidi qualsiasi ambito: musicisti, film-makers, visual artist, scrittori, pittori e così via. Per il debutto sono stati selezionati 100che mostreranno e testeranno le potenzialità di questa idea. Seppur la base visuale sia quella di un social network, l’app non utilizza un fondamentale di alcune di queste community sociali ovvero i seguaci. Come raccontato a TechCrunch: “Se hai un conteggio ...