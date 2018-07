sportfair

: Arrivano 1,7 miliardi per la ricerca : - sherlock5stelle : Arrivano 1,7 miliardi per la ricerca : - gioachinoasti77 : RT @Adnkronos: Arrivano 1,7 miliardi per la ricerca -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – In arrivo quasi 1,7di euro per laitaliana. Il Miur ha reso noto che il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della, Marco Bussetti, ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo Ordinario (FOE) per gli Enti e le Istituzioni difinanziati dal ministero. Per il 2018 si tratta di quasi 1,7(1.698.929.808 euro). Il Miur segnala che la quota destinata al funzionamento degli Enti e delle Istituzioni di(EPR) ammonta a oltre 1 miliardo di euro (1.078.542.024). Di questa quota, 68 milioni saranno destinati, a partire da quest’anno, alla stabilizzazione del personale degli Enti di. Alla quota ordinaria, si affiancano le risorse per le progettualità di carattere straordinario che ammontano a 36.125.000 euro e quelle per le progettualità a valenza internazionale che ...